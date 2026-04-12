Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 10:16

Песков: Россия с пониманием относится к паузе в переговорах со стороны США

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / tsyhun

Москва с пониманием относится к паузе в переговорах по урегулированию на Украине, взятую США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Он в очередной раз подтвердил, что диалог приостановлен.

«Мы с пониманием относимся к такой загруженности наших американских визави», — добавил представитель Кремля.

Песков: ЕС прикрывает опрометчивые решения идеологией «Россия — исчадие ада»

Ранее Дмитрий Песков раскрыл, в чём заключается камень преткновения на переговорах по Украине. По его словам, Киев упирается из-за «считанных километров». Речь идёт о порядка 18% территории Донецкой Народной Республики под контролем ВСУ.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Переговоры по Украине
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar