Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 10:08

Песков: Разногласия на переговорах по Украине заключаются в считаных километрах

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Разногласия между РФ и Украиной на переговорах по урегулированию конфликта заключаются в «считанных километрах». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Это действительно считанные километры... Грубо говоря, там 18-17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить», — сказал представитель Кремля. После этого ВС РФ выйдут на административные границы региона.

При этом президент Владимир Путин ещё более года назад заявлял об этом. По словам Пескова, сейчас очевидно, что наша армия продвигается на поле боя.

Ранее Дмитрий Песков назвал объявление перемирия важным гуманитарным жестом со стороны президента Владимира Путина. По словам пресс-секретаря, Пасха — это святой праздник как для русских, так и для украинцев.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar