12 апреля, 12:20

Путин 13 апреля проведёт переговоры с президентом Индонезии в Москве

Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына/POOL

Глава государства Владимир Путин завтра, 13 апреля, встретится в Москве со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто. Лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«13 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт в Москве переговоры с президентом Республики Индонезии Прабово Субианто, который посетит нашу страну с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Отметим, что к 2026 году отношения России и Индонезии остаются партнёрскими. Страны взаимодействуют в БРИКС (Индонезия стала членом в 2025 году) и АТЭС.

Ранее Life.ru писал, что резидент Индонезии Прабово Субианто посетит Россию с государственным визитом и проведёт переговоры с Владимиром Путиным. Как сообщил глава МИД республики, стороны обсудят стратегический вопрос для Индонезии, глобальную геополитику и ситуацию в энергетике.

Напомним, 1 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Россию с госвизитом, провёл переговоры с Владимиром Путиным и назвал поездку очень успешной. По его словам, стороны достигли конкретных договоренностей по всем пунктам повестки — от культурного до военно-технического сотрудничества.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
    avatar