Актёр Домогаров назвал ушедшую из жизни экс-супругу своим главным другом

Актёр Александр Домогаров назвал свои отношения со второй бывшей женой Ириной Гуненковой, которая умерла от рака в 2023 году, единственно верными. Признание он сделал в беседе с журналом «Караван историй».

Пара рассталась спустя 12 лет брака, воспитав сына Александра. По словам Домогарова, даже после официального развода они остались близкими людьми. Он всегда считал Гуненкову своим главным другом и в трудные минуты обращался за советом именно к ней. Однако такая сильная привязанность мешала ему строить новое личное счастье.

Избранницы актёра ревновали его к Ирине и не хотели мириться с тем, что она продолжает занимать важное место в его сердце. Конфликты на этой почве приводили к расставаниям. Домогаров признался, что так и не встретил женщину, способную понять и принять его взгляды.

«Многие не понимают суть наших взаимоотношений. Для меня эти отношения ясны и понятны, более того — они для меня единственно верные в моей жизни. Перестать ночевать в одном помещении и поставить штамп о разводе для меня совершенно не означало разрыва отношений, необщения и жизни без них. Оставаться вместе уже было невозможно, и мы это понимали оба», — отметил артист.

