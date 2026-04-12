ЦСКА дома уступил «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от «Сочи» в 24-м туре Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол был забит с пенальти — отличился Мартин Крамарич. «Сочи» набрал 12 очков и остался на 16-м месте в турнирной таблице. ЦСКА с 42 очками располагается на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в серии пенальти обыграл «Зенит» (7:6) и вышел в финал «Пути регионов» Кубка России. Основное время закончилось 0:0, на 44-й минуте Эсекьель Барко не реализовал пенальти. Перед концовкой красно-белые заменили вратаря Максименко на Помазуна. В финале «Спартак» встретится с ЦСКА на «Лукойл-Арене» в начале мая.