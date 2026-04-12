12 апреля, 14:11

Кинокомпания Валдиса Пельша впервые за 13 лет ушла в минус на 14 млн рублей

Обложка © ТАСС / Юлия Морозова

Компания Валдиса Пельша «РД Студия» завершила 2025 год с убытком почти в 14 миллионов рублей. По данным SHOT, это первый случай, когда студия телеведущего ушла в минус.

Фирма, основанная 13 лет назад, занимается производством документального кино для телевидения и соцсетей. В 2024-м бизнес принёс около 11 млн рублей прибыли при выручке 86 млн. Однако в 2025-м выручка рухнула в девять раз — до 10 млн, а прибыль сменилась убытком в 13,9 млн.

Пельш, Олешко и Ягудин стали новыми ведущими «Модного приговора»

Ранее сообщалось, что Валдис Пельш столкнулся с проблемами по налогам: его долг перед ФНС за неделю вырос более чем вдвое и превысил 2,5 миллиона рублей. Шоумену направили уведомление, и в случае непогашения долга ему могут запретить выезд из России.

