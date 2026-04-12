В МИД России заявили, что США обязаны сами оплатить долг перед ВОЗ

Россия придерживается позиции, что США должны сами погасить свой долг перед Всемирной организацией здравоохранения. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Говорить о «перераспределении задолженности на другие страны», на наш взгляд, некорректно. Это долг, который Соединённые Штаты, если они считают себя добросовестным и ответственным членом мирового сообщества, уважающим международное право, должны погасить», — сказал он.

Логвинов добавил, что изменение членского состава организации неизбежно влечёт пересмотр финансовой нагрузки на государства-участники, которая определяется в зависимости от объёма бюджета и действующей шкалы взносов.

Напомним, что Соединённые Штаты завершили выход из ВОЗ 23 января, так и не выплатив задолженность в размере около 260 миллионов долларов. В американской администрации заявили, что закон не требует обязательного погашения долга до выхода из организации. Эксперты в области здравоохранения, в свою очередь, выразили опасения, что отказ от сотрудничества с ВОЗ может ослабить готовность США к реагированию на глобальные эпидемиологические угрозы.