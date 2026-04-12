От «психически нездоровой» до любимой: «Гена Букин» вернулся к жене после громкого скандала

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов вышел в свет на премьеру фильма «Петрушка» без жены, но с сенсационным признанием. На красной дорожке «Гена Букин» сообщил Super.ru, что его с Марией Гуськовой брак, который трещал по швам после громкого скандала, всё же удалось сохранить.

На прямой вопрос о воссоединении Логинов тут же уверенно кивнул и произнёс «да». Актёр также высоко оценил кулинарные способности своей жены. По словам Виктора, его супруга является искусным поваром, способным приготовить любое блюдо, и именно это, среди прочего, покорило его сердце.

Семейная драма развернулась в начале года. Тогда Гуськова в соцсетях объявила о разводе, обвинив мужа в многолетних изменах и рукоприкладстве. Она заявила, что шесть лет терпела предательства и ложь, но окончательно потеряла надежду на счастливое будущее. Из-за постоянного стресса, по её словам, вес упал до критических 38 килограммов, пришлось пить антидепрессанты и обращаться к специалистам. Логинов в ответ назвал супругу сумасшедшей и подтвердил, что они разводятся.