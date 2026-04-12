После подсчёта 21,54% голосов «Тиса» увеличивает отрыв от партии Орбана

По предварительным данным Национального избирательного бюро Венгрии, оппозиционная партия «Тиса» уверенно лидирует на парламентских выборах. После обработки 21,54% бюллетеней партия получает 128 из 199 депутатских мандатов, что обеспечивает ей большинство в парламенте.

Правящая коалиция «ФИДЕС» и христианских демократов на данный момент может претендовать на 62 места. Праворадикальная партия «Наша родина» получает 8 мандатов.

Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись в воскресенье в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Явка на голосовании достигла рекордного показателя в 77,8%.

