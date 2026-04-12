12 апреля, 18:41

После подсчёта 21,54% голосов «Тиса» увеличивает отрыв от партии Орбана

Обложка © Александр Рюмин/ТАСС

Обложка © Александр Рюмин/ТАСС

По предварительным данным Национального избирательного бюро Венгрии, оппозиционная партия «Тиса» уверенно лидирует на парламентских выборах. После обработки 21,54% бюллетеней партия получает 128 из 199 депутатских мандатов, что обеспечивает ей большинство в парламенте.

Правящая коалиция «ФИДЕС» и христианских демократов на данный момент может претендовать на 62 места. Праворадикальная партия «Наша родина» получает 8 мандатов.

Шансы на победу Орбана на выборах в Венгрии упали до 18% на Polymarket
Шансы на победу Орбана на выборах в Венгрии упали до 18% на Polymarket

Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись в воскресенье в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Явка на голосовании достигла рекордного показателя в 77,8%.


Наталья Демьянова
  Новости
  Венгрия
  Виктор Орбан
  Мировая политика
  Политика
