12 апреля, 14:41

Шансы на победу Орбана на выборах в Венгрии упали до 18% на Polymarket

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Шансы Виктора Орбана остаться на посту премьер-министра Венгрии стремительно таят — по крайней мере, если судить по настроениям пользователей платформы для ставок Polymarket. Как пишет Bloomberg, утром вероятность победы правящей партии «Фидес» оценивались в 18%.

При этом шансы победы Петера Мадьяра и его «Тисы» оценивались уже в более чем 80%. Агентство указывает, что текущие выборы могут запомниться рекордной явкой.

Азаров: Венгрия «ляжет» под Брюссель, если на выборах победят враги Орбана
Напомним, утром 12 апреля во всей Венгрии открылись избирательные участки. Правом голоса обладают более восьми миллионов граждан республики. Основные конкуренты — действующий премьер-министр Виктор Орбан и партия «Фидес», а Петер Мадьяр с «Тисой». Последний уже отдал свой голос.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
