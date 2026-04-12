Шансы на победу Орбана на выборах в Венгрии упали до 18% на Polymarket

Шансы Виктора Орбана остаться на посту премьер-министра Венгрии стремительно таят — по крайней мере, если судить по настроениям пользователей платформы для ставок Polymarket. Как пишет Bloomberg, утром вероятность победы правящей партии «Фидес» оценивались в 18%.

При этом шансы победы Петера Мадьяра и его «Тисы» оценивались уже в более чем 80%. Агентство указывает, что текущие выборы могут запомниться рекордной явкой.

Напомним, утром 12 апреля во всей Венгрии открылись избирательные участки. Правом голоса обладают более восьми миллионов граждан республики. Основные конкуренты — действующий премьер-министр Виктор Орбан и партия «Фидес», а Петер Мадьяр с «Тисой». Последний уже отдал свой голос.