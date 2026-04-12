Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Зеленогорске

Пять человек пострадали в результате столкновения легковушки и микроавтобуса в Зеленогорске. Об этом сообщила полиция Курортного района Петербурга.

Авария произошла на пересечении Приморского шоссе и Широкой улицы. Водитель «Фольксваген Крафтер» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Джили Кулрей». В результате столкновения тяжёлые травмы получили оба водителя, а также женщина-пассажир микроавтобуса — всех троих госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В легковом автомобиле пострадали двое мальчиков 7 и 11 лет. Детей доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Красноармейском районе Саратовской области легковой автомобиль столкнулся с большегрузом, в результате чего погибли люди. Авария произошла ранним утром неподалёку от села Белогорское. На дороге столкнулись отечественная ВАЗ-2110 и тяжёлый тягач «Скания» под управлением мужчины 1968 года рождения. Удар оказался смертельным для всех, кто находился в салоне легковушки.