«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» в Петербурге и сохранил лидерство в РПЛ

В Санкт-Петербурге завершился центральный матч 24-го тура РПЛ. Местный «Зенит» и «Краснодар» не выявили сильнейшего, зафиксировав на табло ничейный счёт 1:1.

Уже на 21-й минуте хозяева поля вышли вперёд: точный удар удался бразильскому полузащитнику Венделу. Однако гостям удалось восстановить равновесие во втором тайме — на 69-й минуте уругвайский хавбек Лукас Оласа поразил ворота соперника.

Острейшая концовка встречи запомнилась удалением. На 78-й минуте красную карточку получил бразильский вингер хозяев Педро, оставив свою команду в меньшинстве.

Благодаря добытому очку «Краснодар» остался на вершине турнирной таблицы, набрав 53 балла. Сине-бело-голубые с 52 очками располагаются следом. Оба клуба прервали свои победные серии, длившиеся три встречи.

В следующем туре, который пройдёт 19 апреля, «Зенит» отправится в гости к махачкалинскому «Динамо». Краснодарцам предстоит дома принимать «Балтику» из Калининграда.

В других матчах воскресенья ЦСКА дома проиграл главному аутсайдеру «Сочи» (0:1), «Спартак» не смог на выезде одолеть «Ростов» (1:1), а «Локомотив» на своём поле завершил ничьёй матч с махачкалинским «Динамо» (также 1:1).