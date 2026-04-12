Лидер «Тисы» Мадьяр заявил, что Орбан поздравил его с победой на выборах

Лидер оппозиционной венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что действующий премьер-министр страны Виктор Обран уже поздравил его с победой на парламентских выборах. Соответствующая публикация появилась на странице политика в соцсети X.

«Премьр-министр Виктор Орбан поздравил нас с нашей победой по телефону», — утверждает Мадьяр.

Напомним, сегодня в Венгрии состоялись парламентские выборы. После подсчёта 45% голосов «Тиса» получает 2/3 мест в парламенте — 135. Правящей коалиции «Фидес» — ХДНП достаются 57 мест. Ультраправая партия «Наша родина» получает 7 мандатов. Явка на выборах превысила 77%, что стало рекордом.