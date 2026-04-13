Тайна кабинки: Психолог рассказала, как избежать офисной драмы при встрече с плачущей коллегой

Рабочий коллектив — это не только профессиональные задачи, но и человеческие отношения, которые порой ставят нас в неловкое положение. Особенно остро встаёт вопрос, когда вы случайно застаёте сослуживца в туалете или подсобке в слезах: хочется помочь, но страшно сделать хуже. Психолог Анастасия Лысакова раскрыла Life.ru простые, но важные правила поведения в такой ситуации и объяснила, почему не стоит сразу бежать докладывать руководству.

Если вы заметили в уборной офиса коллегу, которая (ый) плачет, во первых, не говорите руководству, если сам человек об этом не просит. Коллега, скорее всего, совершеннолетняя, официально устроена на работу, у неё свои правовые отношения с руководством. Поэтому она сама вправе разруливать эти моменты. Но если человек просит — друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Если коллега обращается за помощью, тогда стоит подойти к руководству и сказать, что по каким-то жизненным или семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья человек ушёл с работы или не может сегодня быть дееспособным. А дальше — либо отпуск за свой счёт, либо другие правовые моменты, тут уже не психология Анастасия Лысакова Психолог

Психолог также рассказала, как вести себя, если сотрудник лицом к лицу столкнулся с плачущим человеком. Важно отметить, что речь идёт не о вторжении в личное пространство коллеги, который сидит на едине с собой в кабинке. Однако если вы всё-таки оказались рядом, советует вежливо спросить, нужна ли помощь. Это не будет лишним. Но дальше углубляться не стоит.

Как объяснила эксперт, когда люди плачут, они часто находятся в нестабильном состоянии — острого переживания горя либо аффекта. В такой ситуации помочь человеку практически невозможно, даже если рядом опытный психолог. Он должен сам перейти на следующую стадию горевания и, если сочтёт нужным, поделиться.

Таким образом, по мнению Лысаковой, психологически помогать нужно тогда, когда человек сам просит, когда у него есть запрос. Нельзя быть совсем равнодушным и использовать принцип невмешательства. Но если сотрудник спросил «нужна ли помощь?», а в ответ услышал «нет» — не стоит углубляться дальше. Хотя, конечно, бывают и невербальные сигналы: человек говорит «нет», а самому просто неловко. Тогда, посоветовала психолог, можно ещё раз напомнить о готовности помочь.