Дуров заявил, что отправлять нюдсы в Telegram безопасно

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp за хранение данных. В комментариях один из пользователей признался, что отправляет интимные фотографии лишь в мессенджере Дурова.

«Я обычно отправляю свои обнажённые фото через Telegram, а не WhatsApp», — пишет пользователь соцсети X Drew Milko. Дуров в ответ поблагодарил за доверие и отметил, что интимные фотографии находятся в безопасности.

Напомним, Павел Дуров ранее заявил, что вопреки обещаниям о сквозном шифровании, WhatsApp тайно даёт доступ к переписке сотрудникам компании, подрядчикам и третьим лицам. В коде есть «бэкдор», позволяющий обходить защиту. Дуров назвал «шифрование» этого мессенджера крупнейшим в истории обманом потребителей.