В России ужесточили продажу трёх популярных лекарств: какие препараты попали в список
В России расширили перечень медикаментов, подлежащих предметно-количественному учету. Соответствующий приказ подготовило Министерство здравоохранения, пишет ТАСС.
В обновленный список включили сразу три позиции. Это противоэпилептическое средство «Габапентин», препарат для снижения мышечного тонуса «Баклофен», а также обезболивающее на основе дицикловерина и парацетамола.
В ведомственном документе говорится, что изменения уже утверждены. Теперь аптеки и медучреждения обязаны фиксировать каждый флакон или упаковку этих лекарств.
Напомним, ранее сообщалось, что Госдума хочет запретить свободную продажу ветпрепаратов с габапентином. Депутат Яна Лантратова пояснила, что такие лекарства сегодня можно купить в рознице и интернете без рецепта и документов на животное. По её словам, в соцсетях распространяют инструкции по приёму ветпрепаратов не по назначению.
