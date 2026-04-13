На Камчатке выписали первых двух туристов, пострадавших на Авачинском перевале

Врачи выписали двух туристов, пострадавших на Авачинском перевале на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Камчатского края.

« Первые двое туристов выписаны из краевой больницы с улучшением. Остальные пострадавшие в турпоходе всё еще находятся под наблюдением медиков », — говорится в сообщении.

Группа из девяти туристов в поход 28 марта из посёлка Пиначево Елизовского района. 3 апреля у Таловского кордона между участниками произошёл конфликт. После этого двое остались на Семёновском кордоне, а остальные семеро продолжили путь к Авачинскому перевалу. Связь с этой семёркой прервалась 7 апреля — поискам мешала сильная метель. Прибывший вертолёт МЧС России эвакуировал пятерых туристов: у них диагностировали тяжёлое обморожение. Ещё двое участников группы погибли. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.