13 апреля, 04:00

На Камчатке выписали первых двух туристов, пострадавших на Авачинском перевале

Обложка © MAX / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Врачи выписали двух туристов, пострадавших на Авачинском перевале на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Камчатского края.

«Первые двое туристов выписаны из краевой больницы с улучшением. Остальные пострадавшие в турпоходе всё еще находятся под наблюдением медиков», — говорится в сообщении.

«Непогода пыталась похоронить нас заживо»: Выжившие на Камчатке туристы 36 часов боролись со стихией
Группа из девяти туристов в поход 28 марта из посёлка Пиначево Елизовского района. 3 апреля у Таловского кордона между участниками произошёл конфликт. После этого двое остались на Семёновском кордоне, а остальные семеро продолжили путь к Авачинскому перевалу. Связь с этой семёркой прервалась 7 апреля — поискам мешала сильная метель. Прибывший вертолёт МЧС России эвакуировал пятерых туристов: у них диагностировали тяжёлое обморожение. Ещё двое участников группы погибли. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Тимур Хингеев
