В Сумской области более 30 военнослужащих Вооружённых сил Украины были госпитализированы из-за проблем с сердцем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Отмечается, что в Шосткинском районе украинское командование завершило формальное доукомплектование 33-го и 210-го отдельных штурмовых полков. Подразделения были пополнены за счёт мобилизованных.

После переброски личный состав был задействован в боевом сглаживании в лесном массиве в районе Глухова. В ходе этих мероприятий более 30 человек не смогли продолжить участие в слаживании и были направлены в медучреждения.

Ранее стало известно, что на Харьковском направлении Вооружённые силы Украины ликвидировали как минимум семь рот. Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады были переведены в другие подразделения. Теперь они участвуют в боевых действиях на различных участках фронта в Харьковской области.