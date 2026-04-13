«Точная копия»: Фанаты поразились сходству дочери Пугачёвой с матерью на фото с Галкиным*

Пользователи Сети назвали дочь Максима Галкина* копией Аллы Пугачёвой после того, как артист опубликовал фотографии из поездки в Нью-Йорк.

На снимках Лиза Галкина запечатлена с отцом в метро, на улицах Манхэттена и в кафе. Многие отмечают, что девочка сильно повзрослела. Часть аудитории считает, что Лиза стала похожа на Пугачёву в молодости. Другие отмечают сходство с Кристиной Орбакайте. Обсуждение проходит в комментариях под публикациями в соцсетях.

«Лиза — копия Аллы Пугачевой», «Красивая девочка», «На сестру Кристину похожа», — пишут подписчики Галкина*.

Известно, что Алла Пугачёва находится на Кипре и не принимала участия в поездке.

Напомним, что семья покинула Россию в 2022 году. После этого они проживали в Израиле, а затем переехали на Кипр. В настоящее время дети учатся в британской школе в Лимасоле.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва и Максим Галкин* переоформили часть своей подмосковной усадьбы на детей. 12-летним близнецам Гарри и Лизе передали 1/6 долю имущества в деревне Грязи. По данным источников, продать особняк не удалось из-за высокой цены и юридических сложностей. Владельцы исправно оплачивают коммунальные услуги, долгов за объектом не числится.