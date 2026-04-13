13 апреля, 05:25

Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в Миассе, момент попал на камеры

Обложка © Life.ru

В Челябинской области произошёл взрыв газа в квартире на первом этаже пятиэтажного панельного дома. Всё случилось в городе Миассе, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Момент взрыва газа в Миассе. Видео © Telegram / Миасский пломбир

«Из-за утечки паров газовоздушной смеси из бытового газового баллона произошёл хлопок без последующего горения в квартире на первом этаже жилого многоквартирного дома (пятиэтажный, панельный) в городе Миасс. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В результате инцидента повреждены стёкла в трёх окнах квартиры на первом этаже, стены и перекрытия остались целы.

Число пострадавших при взрыве в Севастополе выросло до 12 человек

Ранее мощный хлопок прогремел в многоэтажке Санкт-Петербурга — на восьмом этаже дома на Петергофском шоссе взорвался туристический газовый баллон. Травмы получили трое детей. Причиной могла стать неосторожная детская игра: взрослые в этот момент не следили за ребёнком. К ликвидации последствий немедленно приступили все оперативные службы города.

Наталья Афонина
