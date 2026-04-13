13 апреля, 05:28

Жених случайно проделал дыру в груди своего друга во время мальчишника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

В США празднование мальчишника закончилось трагедией — жених случайно застрелил своего друга. Об этом сообщает телеканал KXII.

22-летний Нолан Дэйн Энджел арендовал дом в городе Брокен-Боу, чтобы провести вечер с друзьями перед свадьбой. Ночью компания услышала стук в дверь, после чего в проёме заметили силуэт человека. Испугавшись, мужчина взял оружие и выстрелил в сторону фигуры. Человек упал.

Когда участники вечеринки вышли на улицу, выяснилось, что пострадавшим оказался их знакомый — 21-летний Брейден Ульман. Пуля попала ему в грудь. Молодого человека срочно доставили в больницу, однако спасти его не удалось. После случившегося Энджела задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Offset был ранен во время стрельбы возле казино во Флориде. Инцидент произошёл на парковке отеля и комплекса Seminole Hard Rock. 34-летний музыкант получил пулевое ранение и был доставлен в больницу.

