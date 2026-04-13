13 апреля, 05:55

Бабушка в суде ответит за гибель разбившегося на тюбинге внука во Владивостоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MorphoBio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MorphoBio

Во Владивостоке в суд передано дело о гибели пятилетнего ребёнка во время катания на тюбинге. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Приморского края.

По версии следствия, за ребёнком в тот момент присматривала его двоюродная бабушка. Она добровольно взяла на себя ответственность за безопасность мальчика, однако не остановила его, когда он катался с горки в лесной зоне.

Следователи считают, что из-за недосмотра ребёнок столкнулся с деревом и получил смертельную травму головы. Мальчик скончался в машине скорой помощи. Уголовное дело направлено в Первореченский районный суд Владивостока. Сейчас решается вопрос о его принятии к производству и назначении даты рассмотрения.

Халатность ценой в детскую жизнь: На Чукотке экс-чиновник получил срок из-за гибели девочки
Халатность ценой в детскую жизнь: На Чукотке экс-чиновник получил срок из-за гибели девочки

Ранее Life.ru рассказывал, как в Подмосковье 40-летний мужчина насмерть задавил свою восьмилетнюю дочь во время катания на тюбинге. Отец не стал ждать приезда скорой и сам повез девочку в больницу, однако медики не смогли её спасти.

Владимир Озеров
