Холм Меркурия и пояс Венеры: Как вычислить страстного любовника по руке

Если человек обладает пылким и страстным характером, об этом расскажут форма ладони и определённые знаки на ней, уверена профессиональный хиромант Алёна Соловьёва. Самой яркой характеристикой такого темперамента, по её словам, является круглая форма ладони, особенно если при этом возле мизинца сильно развит холм Меркурия.

Он указывает на влияние огненной энергии Марса, делающей человека импульсивным, взрывным, но при этом заботливым и способным на красивые поступки. А вот если холм развит с противоположной стороны, в районе большого пальца, то это уже влияние так называемого отрицательного Марса, и такая страсть может стать разрушительной как для самого человека, так и для объекта его обожания

«Также страстного человека может выдавать наличие на ладони пояса Венеры. Это дуга, которая начинается между средним и указательным пальцами, опускается вниз, а затем поднимается к области между безымянным и мизинцем», — подчеркнула собеседница «Москвы 24».

Пояс Венеры на ладони говорит о хорошей способности сублимировать всё в творчество. У правшей если данный знак находится на правой руке, страстность проявляется в отношениях с обществом и коллегами, а если на левой — в общении с близкими. У левшей, соответственно, всё наоборот, заключила мистик.

