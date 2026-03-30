Ясновидящая объяснила, почему апрель 2026 разрушит ваши планы, и дала 4 совета, как избежать краха

Апрель традиционно воспринимается как месяц обновления и новых начинаний, но в 2026 году вселенная подготовила сценарий посложнее. Постретроградный Меркурий, редкое соседство Сатурна с Нептуном в Овне, а также смена позиции Урана создают необычную комбинацию энергий. Может казаться, что это — идеальный момент для рывка. Однако не все решения, принятые в этот период, окажутся удачными. Не паникуем! Life.ru уже поговорил с яновидящей Кажеттой и готов рассказать, как сохранить душевное равновесие в апреле 2026 года. Поехали?

Не торопитесь!

Да, ретроградный Меркурий завершился, но пока не расслабляемся. До 9 апреля продолжается так называемый теневой период Меркурия — это фаза после ретроградного движения, когда планета уже идёт прямо, но последствия недавней путаницы ещё дают о себе знать. Как нам известно, Меркурий отвечает за коммуникации, документы, поездки и сделки, поэтому в это время чаще случаются накладки, недопонимания и задержки. Письма теряются, договорённости «плывут», а детали ускользают.

«Поспешишь — людей насмешишь, а в тени Меркурия — ещё и себе дороже обойдёшься», — рассказывает ясновидящая Кажетта. В теневой период нужно быть внимательнее, не совершать крупных сделок и повременить с важными переговорами. Проще говоря: отложите все серьёзные рабочие дела на период после 10 апреля, чтобы потом не пришлось расхлёбывать кашу из последствий.

Не действуйте на эмоциях — особенно в первой половине месяца

Сатурн и Нептун, соединившиеся знаке зодиака Овен, создают редкий фон, который астрологи называют «очищением через импульс». Это очень необычное сочетание: Сатурн отвечает за структуру и реальность, а Нептун за мечты. В огненном знаке зодиака Овен их энергия становится резкой и прямолинейной. Что это значит?

На практике это выражается в повышенной эмоциональности и склонности к решениям «здесь и сейчас». Старые иллюзии действительно разрушаются, но вместе с ними может исчезнуть и здравый расчёт. В такие периоды легко сделать шаг, о котором позже придётся пожалеть. Ясновидящая предупреждает:

«Если вам кажется, что пора всё взорвать к чёртовой матери — значит пора выключить телефон и лечь спать. Утро вечера мудренее, особенно когда Нептун в Овне». Кажетта Ясновидящая

Оптимальная стратегия — дать себе паузу. Любое важное решение, будь то смена работы, разрыв отношений или крупная финансовая трата, лучше обдумывать не менее чем 24–48 часов.

Никакого долгосрочного планирования

С 26 апреля Уран переходит в знак зодиака Близнецы. Это начало новой семилетней эпохи, связанной с технологиями, коммуникациями и быстрыми изменениями. Уран — планета неожиданных поворотов, и в момент смены знака зодиака его энергия ощущается особенно нестабильно. Как это отразиться на нас?

Такие переходы редко проходят гладко: старые схемы перестают работать, а новые ещё не сформировались. Поэтому запуск проектов, рассчитанных на долгую перспективу, в апреле может оказаться рискованным. Это похоже на строительство дома на грунте, который только начинает двигаться.

Если отложить нельзя, стоит закладывать гибкость: возможность пересмотра планов, изменения стратегии и быстрых корректировок. В противном случае любые жёсткие конструкции могут не выдержать апрельской турбулентности.«Не закладывайте фундамент на века, когда под ногами тектоническая плита. В апреле стройте шалаш: переедете — достроите», — предупреждает эксперт.

Не игнорируйте интуицию!

Нептун в Овне усиливает внутренние сигналы, хотя одновременно может провоцировать иллюзии. Это тонкий баланс: с одной стороны, возрастает риск идеализировать людей и ситуации, с другой — обостряется интуиция.

В апреле особенно важно прислушиваться к ощущениям. Если что-то вызывает внутреннее напряжение, сомнение или необъяснимый дискомфорт, не стоит игнорировать свои чувства только потому, что «по логике всё сходится». «Логика говорит «да», а внутри всё сжимается? Спасибо, до свидания. В апреле доверяем тому, что чувствуем кожей», — предупреждает Кажетта.

Кстати, это актуально и в отношениях любого рода. Нептун в Овне словно подсвечивает слабые места, и лучше заметить их заранее, чем столкнуться с последствиями позже, когда иллюзии рассеются уже не по собственной воле.

Несмотря на все оговорки, апрель нельзя назвать неблагоприятным месяцем. Уже с 9-го по 17-е число формируется более устойчивое окно: активный Марс, обновлённый Меркурий и новолуние в Овне создают условия для уверенных шагов. Энергия становится прямой и понятной, без лишних искажений.

Главное — не пытаться объять необъятное в первые десять дней и не рубить с плеча в период смены курса Урана. Если проявить осознанность, апрель подарит вам редкую возможность увидеть правду, которую вы давно искали, и заложить базу для действительно большого успеха, но уже в мае. А о том, когда в апреле лучше делать стрижку и заниматься здоровьем, — читайте на Life.ru!