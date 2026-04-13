В России предложили восстановить 700 простаивающих Ан-2

Разработчик самолетов Ан-2 ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина» предложил восстановить до 700 самолётов Ан-2, находящихся на хранении, для решения проблемы дефицита местных авиаперевозок. По оценке института, у простаивающих машин выработано лишь 25–30% ресурса, а календарный срок службы для них не установлен. Модернизация парка, по мнению разработчика, позволит закрыть потребности региональной авиации на ближайшие 5–7 лет — до поступления новых самолётов этого класса, пишет «Коммерсант».

С 2024 года уже восстановлена лётная годность 16 из 51 борта, ранее предназначенного на утилизацию. Всего выпущено около 17,5 тыс. Ан-2, из них более 14,7 тыс. списаны. В реестре Росавиации числится 853 самолёта, но реально в эксплуатации у 62 перевозчиков осталось 249 машин, ещё 276 — в парке ДОСААФ.

Модернизация предполагает замену двигателя АШ-62ИР, обновление приборов и кабины. Стоимость ремонта одного Ан-2 оценивается в 17–25 млн рублей, а восстановление всего парка может потребовать от 14,5 до 21 млрд рублей. При этом перевозчики жалуются на нехватку средств даже для поддержки действующих бортов.

Ситуация усугубилась после отмены ресурсного бюллетеня, позволявшего обслуживать агрегаты по фактическому состоянию (решение Росавиации в конце 2025 года). Авиакомпании просят пересмотреть подход, указывая на дефицит запчастей, рост цен и удорожание продления сертификатов лётной годности — с 75 до 400 тыс. рублей. В Росавиации пояснили, что отзыв бюллетеня связан с требованиями законодательства, новая документация ожидается к концу весны.

Параллельно обсуждается замена Ан-2 на турбовинтовой «Байкал», но сроки его появления неопределённы. Эксперты видят альтернативу в вертолётах Ми-8, хотя это потребует больших затрат на лётный час. Спрос на Ан-2 снижается из-за развития дорожной сети, но в удалённых регионах такие самолёты остаются востребованными при наличии системы обслуживания и запчастей.

Ранее сообщалось, что третий опытный экземпляр самолёта «Байкал» успешно выполнил первый десятиминутный полёт. Он поднялся на 300 метров и разогнался до 190 км/ч.