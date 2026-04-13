Меркачёва призвала давать второй шанс подросткам, нарушившим закон впервые

Подросткам, впервые нарушившим закон, стоит давать второй шанс, а не ломать им жизнь тюремным заключением, заявила в эфире радио Sputnik правозащитник Ева Меркачёва. Она привела в пример рассказ участкового с Арбата, который вместо того, чтобы ставить на учёт хулиганов, воровавших велосипеды и лазавших в окна, проводил с ними разъяснительные беседы за чашкой чая.

«И потом из этих маленьких воришек и хулиганов выросли великие люди: один стал художником, другой скульптором, третий учёным», — говорит Меркачёва.

Ранее глава Росмолодёжи Григорий Гуров заявил, что против российских детей ведётся информационная война. Об этом он сообщил, комментируя ситуацию с ростом молодёжной преступности. Основным фактором он назвал внешнее воздействие, включая деятельность мошенников.