«Доказательства у меня есть»: Захарова разнесла ложь четы Клинтон о связях с Эпштейном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон во лжи. Она уверена, что её экс-президент Билл Клинтон на самом деле всё знал о преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна. В интервью ИС «Вести» дипломат подчеркнула, что у неё есть доказательства этой лжи.

«Хиллари Клинтон пыталась отмазать мужа в очередной раз, рассказывая о том, что он якобы не знал, куда ездит, и не понимал, кто такой Эпштейн, и ни в чём из этого не участвовал. Прошу прощения, доказательства того, что она врёт, у меня есть», — сказала Захарова.

Она напомнила, что американские элиты хорошо знакомы с романом Владимира Набокова «Лолита», поэтому ни у кого не должно было возникать сомнений, почему личный самолёт Эпштейна назывался «Лолита Экспресс». По её словам, когда Хиллари Клинтон говорит, что Билл пользовался этим бортом для поездок на благотворительные мероприятия, она лукавит: они прекрасно знали, что это за самолёт, раз у него было конкретное название.

Интерес к чете Клинтон и их связям с Эпштейном усилился после публикации новых файлов из досье финансиста. Среди рассекреченных материалов — многочисленные фотографии бывшего президента США, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек с закрытыми лицами.

Ранее в США раскрыли новые подробности контактов Билла Клинтона с Джеффри Эпштейном. Финансист бывал в Белом доме 17 раз за время президентства Клинтона, эти сведения подтвердила Хиллари Клинтон. Кроме того, экс-президент как минимум 27 раз совершал полёты на самолёте Эпштейна.