На Украине усиливается военная составляющая в системе образования, поскольку Киев хочет «затачивать» молодёжь под войну заранее. Об этом заявил Виктор Медведчук в своей публикации на сайте движения «Другая Украина».

По его словам, изменения связаны с новым законом, который вводит специальную дисциплину и предполагает более тесную связь обучения с военной подготовкой.

«Потеряв надежду на победу в войне, Зеленский 10 апреля 2026 года подписал закон № 313347, который вводит в вузах и колледжах дисциплину «Основы национального сопротивления». Закон вводит новую модель подготовки, которая интегрируется в образовательный процесс на всех уровнях — от среднего до высшего образования», — отметил он.

Политик считает, что такие меры означают серьёзное усиление военной направленности обучения. Так, на Украине начнут принудительно проводить военную подготовку детей ради продолжения боевых действий, превращая молодёжь в «людской ресурс».

Медведчук также подчеркнул, что рассматривает происходящее как долгосрочное изменение образовательной политики страны.

Однако в Сети есть множество роликов, где родственников или родителей этих самых школьников избивают сотрудники ТЦК в ходе принудительной мобилизации. Дети не могут делать вид, что не замечают этого, поэтому они начали проявлять к военнослужащим агрессию.