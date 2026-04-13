13 апреля, 09:45

Замглавы Минцифры выступил за цензуру для ИИ

Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов выступил за введение цензуры в отношении искусственного интеллекта. С таким заявлением он выступил на форуме «ИИ: режим доверия».

По его мнению, технологии должны находиться под контролем государства. Речь идёт о регулировании работы систем и ограничении отдельных запросов. Он подчеркнул, что развитие таких решений требует выработки чётких правил. В частности, необходимо определить допустимые границы использования.

«Я считаю, что искусственный интеллект должен быть подвержен цензуре, в отличие от гражданина», — заявил Шойтов.

Только свои технологии: Путин поставил задачу по ИИ для защиты страны
А ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по развитию технологий, на котором поручил оценить потенциальные опасности, связанные с повсеместным использованием искусственного интеллекта. При этом глава государства подчеркнул необходимость сформировать полноценный отечественный рынок использования ИИ-решений.

Александра Вишнякова
