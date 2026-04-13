Песков отметил рост товарооборота России и Индонезии на 12%

Отношения России и Индонезии продолжают активно развиваться, а товарооборот между странами вырос более чем на 12%. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, динамика взаимодействия остаётся положительной. Сотрудничество охватывает различные сферы, включая экономику и международную повестку.

«Российско-индонезийские отношения развиваются достаточно интенсивно», — отметил Песков. Он подчеркнул, что рост торговли подтверждает укрепление партнёрства.

Ожидается, что в ближайшее время Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Лидеры обсудят развитие двусторонних связей и актуальные международные вопросы. Субианто уже вылетел в Москву, где у него запланирована личная встреча с главой РФ во второй половине дня в понедельник. В индонезийском правительстве назвали эти переговоры решающими.