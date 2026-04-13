В Германии началась забастовка пилотов Lufthansa, Eurowings и других авиакомпаний

С 13 апреля пилоты авиакомпаний Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine и Eurowings (рейсы из немецких аэропортов) объявили забастовку по инициативе профсоюза Vereinigung Cockpit. Акция началась в 00:01 по местному времени (01:01 мск).

Наиболее серьёзные сбои ожидаются во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Забастовка Lufthansa, Lufthansa Cargo и CityLine продлится до 23:59 14 апреля (00:59 мск 15 апреля), Eurowings — до 23:59 13 апреля (00:59 мск 14 апреля). В Eurowings выразили надежду на то, что «большую часть» рейсов всё же удастся выполнить за счёт дочерних структур и партнёров.

Из-за нестабильности на Ближнем Востоке забастовка не коснётся пилотов Lufthansa и CityLine, выполняющих рейсы в Азербайджан, Бахрейн, Египет, Израиль, Иорданию, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Председатель VC Андреас Пиньейру назвал забастовку «крайней мерой», вызванной неготовностью работодателей к конструктивным переговорам. По данным профсоюза, Lufthansa и Lufthansa Cargo не представили предложений по корпоративным пенсиям, а предложение Eurowings в этой сфере он назвал «неприемлемо низким». VC также призвал членов профсоюза присоединиться к митингу бортпроводников 15 апреля у офиса Lufthansa во Франкфурте. Это уже четвёртая волна забастовок Lufthansa в 2026 году. Ранее, 10 апреля, бастовали бортпроводники, что привело к отмене более 520 рейсов и затронуло около 90 тысяч пассажиров. До этого прошли два раунда забастовок пилотов.

