Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 апреля, 11:14

«Это средневековье»: Авиаэксперт призвал не реанимировать Ан-2 за 21 млрд, а создавать новое

Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Когда-то самолёт Ан-2 показал себя безопасным и экономичным: небольшой расход, летает на 91-м или 95-м бензине, перкалевое покрытие и двигатель АШ-62ИР доказали свою надёжность. Однако это было 30 лет назад, авиаэксперт Александр Романов прокомментировал в беседе с Life.ru возможное возрождение легендарного самолёта.

Тогда это была неплохая идея, а сейчас, я считаю, это просто безысходность. Конечно, сейчас думают, как бы поднять нашу авиационную промышленность, — ведь её сами развалили в СССР. Повторю своё мнение: сейчас мы не способны создать что-то новое, поэтому цепляемся за идею, что хотя бы то хорошее, что было в Советском Союзе, можно реанимировать. Этот самолёт, повторяю, показал себя очень хорошо.

Александр Романов

Авиаэксперт

По словам эксперта, сейчас нужно создавать нечто соврменное, использовать композитные материалы, а не просто перкалевые покрытия, которые выглядят анахронизмом и средневековьем в XXI веке. Однако если Ан-2 реанимируют, хуже не будет: у пилотов очень хорошее отношение к этому самолёту. Его, кстати, используют и в Китае, но с другими двигателями и немного переделанным.

Для нашей огромной страны, для маленьких площадок, для соединения небольших посёлков, где нет аэродромов, его, конечно, можно применять — и для санитарной авиации, и для туристических целей. Но, повторюсь, в наше время надо создавать нечто лучшее, более современное и более безопасное.

Александр Романов

Авиаэксперт

Напомним, разработчик Ан-2 предложил восстановить до 700 самолётов, находящихся на хранении, чтобы решить проблему дефицита местных авиаперевозок. У простаивающих машин выработано лишь 25–30% ресурса, а календарный срок службы не установлен. Модернизация парка (замена двигателя, обновление приборов и кабины) позволит закрыть потребности региональной авиации на 5–7 лет до поступления новых самолётов. Стоимость ремонта одного Ан-2 — 17–25 млн рублей, всего парка — до 21 млрд рублей. Однако перевозчики жалуются на нехватку средств.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Екатерина Хмелева
