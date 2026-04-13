VPN животворящий: Министерства, заводы и школы пошли в массовые закупки доступа в Сеть

На сайте госзакупок резко выросло число тендеров на услуги VPN и защищённого доступа в интернет. Заказы размещают структуры из самых разных регионов — от министерств и мэрий до школ, больниц и предприятий. В ситуации разобрался обозреватель Life.ru.

Массовый спрос на такие услуги стал заметен с середины 2025 года. Если раньше подобные закупки в основном ассоциировались с крупными корпорациями и силовым блоком, то теперь речь идёт уже о тысячах лотов по всей стране.

Суммы тоже разные: от нескольких сотен тысяч рублей в небольших районах до десятков и сотен миллионов у крупных заказчиков. В сумме счёт уже идёт на миллиарды рублей. В списке тех, кто готов платить за виртуальные частные сети, оказались структуры МЧС, Минздрава, Следственного комитета, администрации городов и районов, метеослужбы, энергетики, МФЦ и оборонные заводы.

По сути, VPN из узкоспециализированной услуги превратился в массовый инструмент для госсектора. И именно это делает рынок таких закупок одной из самых быстрорастущих ниш последних месяцев.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос иностранного журналиста, заявил, что ему ничего не известно о поручении ограничивать работу VPN-сервисов в стран, которое якобы отдал глава России Владимир Путин. Представитель Кремля подчеркнул, что не располагает сведениями о подобных указаниях главы государства.