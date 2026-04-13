Не только обход блокировок: Зачем министерствам и заводам свой VPN

Резкий рост закупок VPN может выглядеть странно для массового читателя. Но, как выяснил Life.ru: изначально такие сети создавались вовсе не для обхода блокировок, а для безопасной работы с корпоративными системами.

VPN нужен там, где сотрудники подключаются к закрытым сервисам удалённо. Это позволяет заходить в локальную сеть организации из другой точки и передавать данные в защищённом виде. Для крупных структур это ещё и более дешёвая альтернатива выделенным закрытым каналам связи. Особенно в случаях, когда подразделения разбросаны по разным регионам и должны постоянно обмениваться данными.

Через такие сети удобно контролировать доступы, видеть подозрительную активность, фильтровать трафик и быстрее реагировать на угрозы. Чем крупнее организация, тем дороже становится вся эта инфраструктура вместе с обслуживанием.

Поэтому суммы, которые на первый взгляд кажутся шокирующими, внутри отрасли объясняют просто: заказчик платит не только за сам VPN, но и за оборудование, настройку, поддержку и безопасность целой корпоративной сети.

