Тюменский рывок в VPN: Регион ушёл в закупки на 200 миллионов

Местные госструктуры Тюменской области разместили как минимум 69 лотов на услуги VPN и защищённого доступа в интернет. Общая сумма закупок превышает 200 миллионов рублей. Основным заказчиком стал областной Центр информационных технологий, который обеспечил большую часть расходов и более двух десятков тендеров. Об этом пишет Life.ru в своём матераиле.

Значительные суммы выделяют и другие регионы. Например, администрация Московской области направила почти 152 миллиона рублей на доступ в интернет, в том числе через виртуальные частные сети.

Отдельные закупки зафиксированы в Мурманской области, Якутии, Туве, Ставрополе, Владивостоке, Курской области, Марий Эл и Нижегородской области. Даже небольшие районные центры готовы платить за такие сервисы по 300–400 тысяч рублей. Очевидно, что эта практика давно вышла за пределы отдельных ведомств. VPN в регионах постепенно становится стандартным элементом цифровой инфраструктуры.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ничего не знают о якобы данном Владимиром Путиным поручении ограничивать работу VPN-сервисов в стране. По словам Пескова, ему и другим представителям Кремля не известно о каких-либо указаниях президента на этот счёт.