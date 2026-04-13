13 апреля, 11:00

Тюменский рывок в VPN: Регион ушёл в закупки на 200 миллионов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Местные госструктуры Тюменской области разместили как минимум 69 лотов на услуги VPN и защищённого доступа в интернет. Общая сумма закупок превышает 200 миллионов рублей. Основным заказчиком стал областной Центр информационных технологий, который обеспечил большую часть расходов и более двух десятков тендеров. Об этом пишет Life.ru в своём матераиле.

Значительные суммы выделяют и другие регионы. Например, администрация Московской области направила почти 152 миллиона рублей на доступ в интернет, в том числе через виртуальные частные сети.

Отдельные закупки зафиксированы в Мурманской области, Якутии, Туве, Ставрополе, Владивостоке, Курской области, Марий Эл и Нижегородской области. Даже небольшие районные центры готовы платить за такие сервисы по 300–400 тысяч рублей. Очевидно, что эта практика давно вышла за пределы отдельных ведомств. VPN в регионах постепенно становится стандартным элементом цифровой инфраструктуры.

«Белый список» для избранных: В России разрешили VPN, но только банкам и госкомпаниям

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ничего не знают о якобы данном Владимиром Путиным поручении ограничивать работу VPN-сервисов в стране. По словам Пескова, ему и другим представителям Кремля не известно о каких-либо указаниях президента на этот счёт.

Наталья Афонина
