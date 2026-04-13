Вспышка панкреатита в России: Врачи фиксируют бум обращений после Пасхи

Врачи фиксируют вспышку панкреатита в России после Пасхи. Как рассказала Life.ru врач-терапевт Надежда Чернышова, в организме верующих, державших Великий пост, меняется ферментный состав. За семь недель ограничений в гораздо меньшем объёме вырабатываются ферменты, переваривающие жиры и частично белки (количество белка тоже сильно уменьшается). Поджелудочная железа работает в экономном режиме, даже микробный состав в кишечнике меняется. И если резко разговеться, человек может попасть на больничную койку.

Вчера и сегодня действительно по стране наблюдается вспышка этих заболеваний, потому что Пасха прошла, многие начали объедаться прямо после ночной службы. Такие случаи будут часто на этой неделе, настоящий бум. Надежда Чернышова Врач-терапевт

Причина обострения холецистита и панкреатита может быть в резком переходе на животную жирную пищу после длительного поста. Врачи знают, что возрастает число госпитализаций с обострениями этих заболеваний (или даже с манифестацией — первым эпизодом возникновения болезни) именно на фоне резкой, внезапной нагрузки на органы пищеварения из-за смены рациона.

Поэтому врач советует выходить из поста очень плавно. Для здорового человека учёные рекомендуют трёхдневную схему выхода. Для больных с хроническим панкреатитом и холециститом — до 10 дней. Если человек перенёс операцию, то врач составляет ему индивидуальную схему.

Желательно в каждый приём пищи есть растительную пищу: больше зелени, больше клетчатки. Это поможет медленнее переваривать пищу и даст организму возможность постепенно, не торопясь, справляться с тем количеством пищи, от которой человек отвык за время поста.

Стараемся добавлять одно скоромное блюдо в один приём пищи. Не нужно в один приём есть и буженину, и варёные яйца, и что-то сложно приготовленное из мяса и ещё заедать куличами. Если на завтрак съесть только яйцо, а на обед добавить кусочек мяса к обычной постной еде — мы выходим очень плавно. Надежда Чернышова Врач-терапевт

Куличи желательно есть только после основного приёма пищи, на десерт, кусок не более 30–50 граммов.

А вот пищеварительные ферменты пить здоровым людям врач не советует — организм вполне может справиться своими собственными ферментами. Что же касается людей с хроническими заболеваниями (хроническим панкреатитом, хроническим холециститом), им, конечно, лучше заранее проконсультироваться со своим врачом или применить привычную схему, которую ранее назначал врач для снятия обострения.