13 апреля, 11:19

В России испытали квази-гиперзвуковой патрон для борьбы с дронами

В России успешно испытали квази-гиперзвуковой патрон с начальной скоростью 1530 м/с. Разработка предназначена для роботизированного комплекса «Двойник», сообщили ТАСС в компании «Лобаев армс».

По данным разработчиков, патрон создавался в первую очередь для антидронового применения. Он должен повысить эффективность борьбы с беспилотниками.

«Патрон специально разработан для данного комплекса, прежде всего его антидронового варианта», — отметили в компании.

Также уточняется, что стрельбовой модуль комплекса отличается простотой в использовании. Его сборка и замена осуществляются быстрее, чем у автомата, — достаточно одной кнопки.

Ранее сообщалось, что российская лазерная система LazerBuzz успешно поразила беспилотник самолётного типа на дистанции 1,5 километра в ходе испытаний. В рамках проекта «Посох» продолжается доработка системы. В конце 2025 года армия, включая морпехов группировки «Центр», получила дроны с ИИ — они сами захватывают цели.

Александра Мышляева
