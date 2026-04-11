Если Финляндия допустит размещения у себя ядерного оружия США или стран НАТО, то при начале потенциального конфликта республика пострадает первой. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Похоже, наши марионеточные лидеры упускают из виду тот факт, что если мы это допустим, то первыми пострадаем и получим серьёзный удар, если разразится война между НАТО и Россией», — написал он. По мнению профессора, война на Ближнем Востоке показала неспособность альянса, в том числе Штатов, перехватывать гиперзвуковое оружие. При этом Россия является лидером в таких разработках.

Ранее Туомас Малинен прокомментировал обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом в Сербии. По мнению профессора, за этим стоит Украина, и её необходимо уничтожить. Иначе она поставит крест на существовании Евросоюза, считает он.