11 апреля, 13:06

Профессор Малинен назвал Россию мировым лидером в разработке гиперзвуковых ракет

МиГ-31К с гиперзвуковым «Кинжалом». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris

Если Финляндия допустит размещения у себя ядерного оружия США или стран НАТО, то при начале потенциального конфликта республика пострадает первой. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Похоже, наши марионеточные лидеры упускают из виду тот факт, что если мы это допустим, то первыми пострадаем и получим серьёзный удар, если разразится война между НАТО и Россией», — написал он. По мнению профессора, война на Ближнем Востоке показала неспособность альянса, в том числе Штатов, перехватывать гиперзвуковое оружие. При этом Россия является лидером в таких разработках.

Ранее Туомас Малинен прокомментировал обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом в Сербии. По мнению профессора, за этим стоит Украина, и её необходимо уничтожить. Иначе она поставит крест на существовании Евросоюза, считает он.

Матвей Константинов
