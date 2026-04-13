«Калашников» начал испытания нового ЗРК «Крона»
Обложка © Telegram / Концерн «Калашников»
Концерн «Калашников» приступил к предварительным испытаниям нового зенитного ракетного комплекса «Крона». Об этом сообщили в компании. Речь идёт о высокоавтоматизированной системе ближнего радиуса действия, предназначенной для территориальной противовоздушной обороны. Комплекс разработан самим концерном.
«Калашников» отметил, что испытания проходят в рамках проверки возможностей новой разработки. ЗРК «Крона» предназначен для защиты важных государственных объектов, городской инфраструктуры и стратегических коммуникаций.
Основной задачей комплекса является борьба с беспилотными летательными аппаратами и другими средствами воздушного нападения.
Ранее в России успешно испытали квази-гиперзвуковой патрон с начальной скоростью 1530 м/с. Разработка предназначена для роботизированного комплекса «Двойник». По замыслу разработчиков, патрон ориентирован на поражение беспилотников, чтобы сделать борьбу с ними эффективнее. Модуль стрельбы комплекса лёгок в эксплуатации — чтобы собрать или заменить его, достаточно нажать одну клавишу, что быстрее, чем у автомата.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.