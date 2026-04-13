Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха



Регион
13 апреля, 11:42

«Калашников» начал испытания нового ЗРК «Крона»

Обложка © Telegram / Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» приступил к предварительным испытаниям нового зенитного ракетного комплекса «Крона». Об этом сообщили в компании. Речь идёт о высокоавтоматизированной системе ближнего радиуса действия, предназначенной для территориальной противовоздушной обороны. Комплекс разработан самим концерном.

«Калашников» отметил, что испытания проходят в рамках проверки возможностей новой разработки. ЗРК «Крона» предназначен для защиты важных государственных объектов, городской инфраструктуры и стратегических коммуникаций.

Основной задачей комплекса является борьба с беспилотными летательными аппаратами и другими средствами воздушного нападения.

В России испытали квази-гиперзвуковой патрон для борьбы с дронами

Ранее в России успешно испытали квази-гиперзвуковой патрон с начальной скоростью 1530 м/с. Разработка предназначена для роботизированного комплекса «Двойник». По замыслу разработчиков, патрон ориентирован на поражение беспилотников, чтобы сделать борьбу с ними эффективнее. Модуль стрельбы комплекса лёгок в эксплуатации — чтобы собрать или заменить его, достаточно нажать одну клавишу, что быстрее, чем у автомата.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • калашников
  • Оружие
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar