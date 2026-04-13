Музыкальный конкурс «Новая волна» вновь пройдёт в Казани в 2026 году

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в 2026 году состоится в Казани. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии сообщил глава города Ильсур Метшин.

«Принято решение о том, что в этом году «Новая волна» также будет проходить в Казани. Такое большое для нас событие, за которое мы боролись. И второй год подряд нашему городу будет оказано доверие», — сказал он.

Впервые конкурс прошёл в столице Татарстана в 2025 году. «Новая волна» проводится с 2002 года с целью выявления и поддержки талантливых молодых артистов, развития международного культурного обмена в области эстрадной музыки. До 2014 года конкурс принимала Юрмала, с 2015 по 2019 годы — Сочи, а в 2021 и 2024 годах — федеральная территория «Сириус».

