В Подмосковье 16-летнего подростка обвиняют в поджоге 16 объектов на ж/д

В Подмосковье 16-летний подросток обвиняется в серии поджогов на железнодорожной инфраструктуре. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, в отношении юноши возбуждено уголовное дело по четырём эпизодам, квалифицированным по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

В апреле школьник совершил поджог 16 объектов, обеспечивающих безопасность движения поездов. Инциденты произошли на 26-м и 28-м километрах перегона между станциями Бирюлёво и Домодедово Павелецкого направления, а также на 55-м и 60-м километрах — на станциях Львовская и Молоди Курского направления Московской железной дороги. После каждого поджога подросток скрывался с места происшествия.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении четырёх эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Ранее в Ленобласти 16-летний подросток совершил пять поджогов релейных шкафов на железной дороге — от Нового Девяткино до Токсово. Его задержали 9 апреля. Возбуждено четыре уголовных дела о теракте. СК проверяет версию о том, что подростка могли координировать украинские спецслужбы. Задержанный находится в ИВС.