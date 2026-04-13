Молодая жена Михаила Ширвиндта снялась обнажённой на Бали

Супруга известного шоумена Михаила Ширвиндта выложила снимок полностью обнажённой в ванне на фоне океана. Кадр был сделан во время отдыха пары на индонезийском острове Бали и опубликован на странице Анастасии в социальной сети.

«Кто-то в восторге от этого острова, кто-то плюется и уверяет, что больше не приедет. А мне всё равно куда, лишь бы с мужем», — поделилась блогерша.

Она отметила, что партнёрство проверяется тишиной и совместными поездками. Особенно тяжёлым испытанием для пары стал двойной ротавирус в одном номере отеля.

«Выдержали, справились, десять лет вместе, плавали и не в таких морях», — добавила Анастасия.

Также она призналась, что учится принимать собственное тело без стеснения. Ещё несколько лет назад она не решилась бы показать даже снимки в купальнике без ретуши, однако работа с психологом помогла ей изменить отношение к себе.

Анастасия Пономарева (в девичестве) вышла замуж за Михаила Ширвиндта в 2019 году. Разница в возрасте между супругами составляет 32 года. Писательница самостоятельно приобрела обручальное кольцо. На церемонию росписи она приехала не в белом платье, а в комбинезоне. По словам блогера, она не хотела подчиняться навязанным стереотипам. Супруг полностью поддержал её в этом решении. 10 мая 2020 года у пары родился сын. Мальчика назвали в честь отца — Михаилом.

