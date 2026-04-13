Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумными заявления главы службы евродипломатии Каи Каллас о нападении нашей страны на другие государства в ХХ веке. На пресс-конференции, посвящённой геноциду советского народа, российский дипломат указала на намеренную подмену понятий и раскачивание сознания людей.

«Что касается Каи Каллас, это стало вообще её главным, как она же говорит, нарративом о якобы нападении России в XX веке на 19 государств. Правда, не говорит, на какие», — сказала Захарова.

Спикер МИДа отметила, что западные политики уже договорились до того, что Россия якобы нападала не только на европейские, но и на африканские страны. Несмотря на то, что для россиян это звучит безумно и даже смешно, такие заявления могут представлять реальную угрозу, предостерегла она.

Захарова пояснила, что жители западных государств, не знакомые с реальной историей, начинают слепо верить таким вбросам. Это, добавила она, представляет серьёзную опасность для объективного восприятия прошлого.

Напомним, Кая Каллас вновь отличилась своеобразным заявлением, заявив о якобы совершённых Россией за последний век нападениях на 19 государств, причём африканские страны в этот перечень она даже не включала. Занятно, что высказалась она этот счёт в День дурака — 1 апреля. Европейская чиновница также подчеркнула, будто ни одно из включённых в этот список государств никогда само не нападало на РФ.