Каллас училась в плохой советской школе, заявил Песков
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Учебное заведение, которое в советские годы посещала глава евродипломатии Кая Каллас, было, мягко говоря, не из лучших. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Своим мнением он поделился в разговоре с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
«Плохой советской школе, тогда тоже были плохие школы», — сказал он в ходе разговора о компетенции нынешних европейских политиков, когда журналист упомянул, что Каллас училась в школе в СССР.
В этом же разговоре официальный представитель Кремля также заявил, что сам является выпускником МГУ имени Ломоносова, однако категорически отказывается верить, что Кая Каллас смогла учиться в том же вузе. По словам Пескова, она вряд ли сумела бы пройти защиту диплома.
А ранее Кая Каллас ворвалась в 1 Апреля фирменной глупой шуткой о якобы нападении России на 19 стран. Дипломат отметила, что в это число она не включала страны Африки.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.