Учебное заведение, которое в советские годы посещала глава евродипломатии Кая Каллас, было, мягко говоря, не из лучших. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Своим мнением он поделился в разговоре с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Плохой советской школе, тогда тоже были плохие школы», — сказал он в ходе разговора о компетенции нынешних европейских политиков, когда журналист упомянул, что Каллас училась в школе в СССР.

В этом же разговоре официальный представитель Кремля также заявил, что сам является выпускником МГУ имени Ломоносова, однако категорически отказывается верить, что Кая Каллас смогла учиться в том же вузе. По словам Пескова, она вряд ли сумела бы пройти защиту диплома.