Что за красотка сопровождает Маска в России? Три образования, женский батальон и деньги из Британии

Отец Илона Маска Эррол приехал в Москву. Пожилого бизнесмена сопровождает участница и победительница конкурсов красоты, общественная и политическая деятельница Светлана Горева. Кто она и что их связывает? 13 апреля, 21:45

Отец Илона опять в России

Отец Илона Маска — Эррол —снова появился в России. Торговец драгоценными камнями, а теперь и эксперт в сфере ядерных, космических и IT-технологий приехал обсуждать открытие в стране космического Маск-института, который будет заниматься вопросами покорения дальнего космоса, и другие совместные проекты с российским научным сообществом. Кроме того, он станет спикером на международном форуме, посвящённом криптовалютам и Web3. Это уже второй визит бизнесмена в страну, прошлый состоялся летом 2025 года. Тогда никакими важными заявлениями Маск-старший так и не отметился.

В этом году в Москву он приехал в конце марта, а 11 апреля 2026 года его заметили в храме Христа Спасителя перед началом Пасхальной службы. Похоже, Эррол Маск решил понаблюдать, как этот праздник отмечают православные в России. Специально для гостя принесли стул, который установили недалеко от алтаря.

Там же фотографы обратили внимание на склонившуюся над бизнесменом женщину в платке, которая, кажется, опекала Маска-старшего — всё время находилась рядом, а когда тот сидел на своём стуле, даже клала ему руку на плечо и постоянно что-то нашёптывала на ухо.

«Краса России» опекает Маска

Спутницей стареющего бизнесмена оказалась уроженка подмосковного Дмитрова, «краса России» 2003 года Светлана Горева. У женщины множество амплуа в бизнесе, общественной и политической деятельности. Именно она сопровождала Маска в его поездке по России.

В этот раз пресса её позиционирует как члена экспертного совета Российского союза промышленников и предпринимателей по лёгкой промышленности. В этом качестве Светлана Горева будет с ним рядом на протяжении двух недель — Маск-старший начал свою поездку с Владимирской области и Москвы, а также планировал побывать в Татарстане и Нижегородской области.

У женщины богатый послужной список в индустрии моды. Помимо «красы» в 1998 году она получила титул «Вице-мисс Москва», в 2000-м стала первой вице-мисс на «Мисс Россия» и второй вице-мисс на «Мисс Интернешнл», помимо «Красы России» в 2003 году она вышла в финал конкурса «Мисс мира» и тогда же приняла участие в «Мисс Вселенная», но там осталась без титулов.

Горева и Маск-старший провели пресс-конференцию, на которой сообщили о желании 50 фермеров из ЮАР переехать в Россию. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Забавно, что 1 апреля 2026 года Светлана Горева вместе с Эрролом Маском провели пресс-конференцию, посвящённую желанию 50 семей фермеров – потомков европейских переселенцев из ЮАР переехать в города России. Поводом к этому становятся их нарастающие противоречия с местным темнокожим населением.

15 лет и подиум

Изначально карьерой девушки занималась её мать, которая отдала Гореву в одно из столичных модельных агентств, когда Светлане было 15 лет. В окружении семьи поговаривали, что мама просто бредила успехами дочери в модельном бизнесе и по сути лишила ребёнка нормальной юности.

Как бы там ни было, путёвку в жизнь она Горевой всё же оформила. В своё время про девушку писали, что у неё три высших образования: экономиста, переводчика и дизайнера одежды. Если верить открытым источникам, Светлана Горева работала секретарём-референтом в «АФК Система». Возможно, на этом месте она активно использовала свои знания иностранных языков — и развитые навыки перевода в итоге привели её в общество Эррола Маска. К тому же стареющий бизнесмен, как он сам говорил в прошлом году, без ума от красивых русских женщин.

Кроме прочего, сегодня бывшую модель знают как дизайнера одежды — в 2017 году состоялся первый показ её коллекций. Впрочем, вершин топовых модельных домов достичь ей пока не удалось — в Сети информации о деятельности Горевой в этой сфере совсем немного.

Зато общественная и политическая жизнь повзрослевшей русской красавицы изобилует занятными деталями. В разные годы Горева возглавляла различные общественные организации. Сейчас является председателем правления одной из таких — «Женщины лёгкой промышленности», вице-президентом Ассоциации текстильщиков России, членом столичного отделения Национальной родительской ассоциации и даже амбассадором благотворительного форума Оксаны Фёдоровой.

Кроме того, в 2021 году Горева безуспешно пыталась стать губернатором Ульяновской области от партии «Новые люди», а сейчас возглавляет так называемый женский батальон партии «Родина».

Похоже, друзья Горевой не очень верят в её общественную активность. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / svetlana_goreva_official

В активе бывшей модели есть и бизнес-проекты — некоммерческая организация, занимающаяся IT-проектами, компания, работающая в сфере права, ещё одно юрлицо по производству текстильных изделий и предприятие по оптовой торговле напитками, бенефициаром которого является выходец из Вьетнама. Горева также работает генеральным директором ещё одной IT-компании — КВМ, учредителем которой является британская компания. Занятно, что финансовую отчётность ни одно из юрлиц не публикует.

Светлана Горева замужем, в браке воспитывает двух дочерей. Интересно, на фоне заснятого репортёрами её тёплого общения с Эрролом Маском обеспокоился ли муж?

