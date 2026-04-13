Бизнес-центр «Новая Аура» в Петербурге продают за 3,5 млрд рублей

В Санкт-Петербурге на продажу выставлен бизнес-центр «Новая Аура», расположенный на Лахтинском проспекте. Стоимость объекта составляет 3,5 миллиарда рублей, объявление опубликовано на «Авито Недвижимость».

«Продажа отдельно стоящего здания в зоне перспективной общественно-деловой застройки», — говорится в сообщении.

Площадь строения — 14,6 тысячи квадратных метров. Объект подходит для размещения офисов, торговых и выставочных пространств, а также заведений общепита. Здание находится в зоне активного развития деловой инфраструктуры с высокой проходимостью.

Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что для спасения исторического центра Петербурга нужен «второй Петербург», который уже начинает складываться в районе Лахты. Там формируется новый городской узел, с которым работают градостроители. По инициативе Эрмитажа в этой зоне планируют установить колонну в честь Петра Великого и его победы в Северной войне.