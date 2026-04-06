Пиотровский предложил создать «второй Петербург» вокруг Лахты

Обложка © DALL-E / Life.ru

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что для спасения исторического центра Петербурга городу нужен «второй Петербург». Об этом он сказал, комментируя идею новых культурных кварталов в столицах.

По его словам, такая концепция уже начинает складываться в районе Лахты. Там, как отметил Пиотровский, формируется новый городской узел, с которым сейчас работают градостроители и урбанисты. В беседе с «Коммерсантом» он добавил, что по инициативе Эрмитажа в этой зоне также планируют установить столп или колонну памяти Петра Великого и его победы в Северной войне.

Поводом для такого заявления стала более широкая дискуссия о будущих культурных пространствах. В конце февраля Валерий Гергиев предложил Владимиру Путину создать в Москве и Петербурге крупные культурные кварталы по аналогии с Линкольн-центром и Кеннеди-центром в США. На этом фоне район Лахты все чаще рассматривают не только как деловую, но и как потенциально новую общественную и культурную точку притяжения. Дополнительный интерес к территории связан и с обсуждением проектов небоскребов «Лахта-2» и «Лахта-3».

BannerImage
Марина Фещенко
