Пиотровский предложил создать «второй Петербург» вокруг Лахты

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что для спасения исторического центра Петербурга городу нужен «второй Петербург». Об этом он сказал, комментируя идею новых культурных кварталов в столицах.

По его словам, такая концепция уже начинает складываться в районе Лахты. Там, как отметил Пиотровский, формируется новый городской узел, с которым сейчас работают градостроители и урбанисты. В беседе с «Коммерсантом» он добавил, что по инициативе Эрмитажа в этой зоне также планируют установить столп или колонну памяти Петра Великого и его победы в Северной войне.

Поводом для такого заявления стала более широкая дискуссия о будущих культурных пространствах. В конце февраля Валерий Гергиев предложил Владимиру Путину создать в Москве и Петербурге крупные культурные кварталы по аналогии с Линкольн-центром и Кеннеди-центром в США. На этом фоне район Лахты все чаще рассматривают не только как деловую, но и как потенциально новую общественную и культурную точку притяжения. Дополнительный интерес к территории связан и с обсуждением проектов небоскребов «Лахта-2» и «Лахта-3».