В Петербурге раскрыли высоту новых небоскрёбов «Газпрома»

В Санкт-Петербурге назвали предельную высоту двух новых небоскрёбов, которые планируют построить для «Газпрома». Один из объектов может достигнуть 710 метров, второй — 570 метров.

Эти параметры указаны в материалах, опубликованных на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре. Документы представлены в рамках общественного обсуждения проекта планировки и межевания территории в Приморском районе.

Судя по опубликованным данным, в состав комплексов войдут не только деловые пространства. Там собираются разместить бизнес-центры, биржевую площадку, торговые зоны, музеи, выставочные залы, спортивные объекты, рестораны и медучреждения.

Сейчас в городе уже работает "Лахта Центр", где находится штаб-квартира группы "Газпром". Главная башня комплекса достигает 462 метров и остаётся архитектурной доминантой этой части Петербурга.

Соглашение о строительстве "Лахта Центра 2" и "Лахта Центра 3" подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Тогда же стало известно о планах по возведению ещё двух высотных объектов.

Ранее для этих зданий назывались меньшие показатели — 703 и 555 метров. Теперь проектные параметры выросли, и одна из будущих башен может стать самым высоким сооружением такого типа в городе.