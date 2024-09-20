Необычные облака у «Лахта-центра» посеяли панику среди петербуржцев

На кадрах, опубликованных в местных телеграм-каналах, действительно видна чёрная дымка на фоне закатного неба на фоне двух конденсационных следов от самолётов. Ошибиться здесь действительно немудрено, но, к счастью, в этом случае всё обошлось — ни дыма, ни огня. Как сообщает источник 78.ru, серые клубы — просто испарение, возникшее из-за того, что внутри башни тепло, а на улице стало заметно холоднее.