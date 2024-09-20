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20 сентября, 17:38

Необычные облака у «Лахта-центра» посеяли панику среди петербуржцев

Жители Петербурга сообщили о пожаре в «Лахта-центре», приняв испарения за дым

Жители Петербурга подняли тревогу, увидев задымление верхних этажей «Лахта-центра». Правда, дым оказался испарениями от нагретого здания.

Как выглядел «дым» на верхних этажах «Лахта-центра». Видео © Telegram / Петербург с огоньком

На кадрах, опубликованных в местных телеграм-каналах, действительно видна чёрная дымка на фоне закатного неба на фоне двух конденсационных следов от самолётов. Ошибиться здесь действительно немудрено, но, к счастью, в этом случае всё обошлось — ни дыма, ни огня. Как сообщает источник 78.ru, серые клубы — просто испарение, возникшее из-за того, что внутри башни тепло, а на улице стало заметно холоднее.

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Ранее Life.ru рассказывал о настоящем пожаре. В городе Шатуре Московской области загорелся мебельный завод. Экстренные службы оперативно потушили пожар, но небо далеко не сразу очистилось от заслонившего чёрного дыма.

Обложка ©

Telegram / Петербург с огоньком

Юрий Лысенко
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