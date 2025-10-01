В Петербурге северное сияние засняли с высоты Лахта Центра

Многофункциональный комплекс «Лахта Центр» смог заснять на наружные камеры удивительные кадры северного сияния над Санкт-Петербургом. Видео появилось в телеграм-канале бизнес-центра. Высота небоскрёба — 462 метра, с него прекрасно видно яркие всполохи в ночном небе.

Северное сияние. Видео © Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр

«Вторую ночь над Петербургом наблюдается северное сияние. <...> Свечение хорошо просматривается над Лахтинским Разливом и куда менее заметно над городом из-за яркого освещения. Первые насыщенные сполохи стали видны примерно с половины девятого вечера», — говорится в тексте.

Ранее Life.ru писал, что россияне делятся красивейшими кадрами северного сияния. Оно озарило небо над Коми, Татарстаном, Ленобластью и другими регионами. Пик сияния пришёлся на 30 сентября.